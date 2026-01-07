خطوة جديدة في عالم التنقل: سوني-هوندا تعرض نموذجها الكهربائي الثاني

أخبار اليابان

لاس فيغاس - (جيجي برس)-- كشفت شركة سوني هوندا موبيليتي، المشروع المشترك بين مجموعة سوني وهوندا موتور، يوم الاثنين، عن نموذجها الأولي الثاني لسيارة كهربائية من علامة «أفيلا»، وذلك في مدينة لاس فيغاس على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES).

وقال ياسوهيدي ميزونو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمشروع المشترك، خلال مؤتمر صحفي، إن الشركة تستهدف بدء تسليم طراز أفيلا الجديد، الذي يتخذ طابع سيارات الدفع الرباعي والمبني على هذا النموذج الأولي، في السوق الأمريكية في أقرب وقت ممكن من عام 2028.

وأضاف أن الشركة ستبدأ هذا العام تسليم طرازها الأول «أفيلا 1» سيدان في ولاية كاليفورنيا، على أن يتم طرحه في السوق اليابانية خلال النصف الأول من عام 2027.

ويبلغ سعر النسخة الأساسية من أفيلا 1 نحو 89,900 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر النسخة الأعلى تجهيزًا من 102,900 دولار.

وتتميّز السيارة بنظام متقدّم لمساعدة السائق، إضافة إلى وظائف تشغيل الموسيقى والفيديو، وتقنيات ذكاء اصطناعي تفاعلية، طوّرتها سوني هوندا بالتعاون مع مايكروسوفت، في خطوة تعكس تركيز الشركة على دمج تقنيات الترفيه والبرمجيات المتقدمة في سياراتها الكهربائية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)