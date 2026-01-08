نيويورك تايمز تختار ناغاساكي وأوكيناوا ضمن قائمة أفضل وجهات السفر في 2026

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- اختارت صحيفة «نيويورك تايمز» مدينتي ناغاساكي وأوكيناوا اليابانيتين ضمن قائمتها السنوية لأفضل 52 وجهة سياحية يُنصح بزيارتها في عام 2026، في دليل على الاهتمام المتزايد باليابان كوجهة تاريخية وثقافية عميقة.

جاءت مدينة ناغاساكي، الواقعة في جنوب غرب اليابان، في المرتبة السابعة عشرة على القائمة. وأبرزت الصحيفة في تقريرها التاريخ الفريد للمدينة، مشيرة إلى أن القصف الذري الأمريكي في 9 أغسطس 1945 أخطأ هدفه الرئيسي بسبب الغيوم والرياح، مما سمح لمركز المدينة التاريخي بالنجاة من الدمار الكامل. ووصفت الصحيفة هذا الأمر بأنه «طابع سريالي فريد»، مضيفة: «كان من المفترض أن يختفي كل شيء، لكنه نجا بطريقة ما».

وتابعت: «مع تصاعد المخاوف العالمية من انتشار الأسلحة النووية، أصبح لدى المسافرين سبب وجيه لزيارة ناغاساكي، ليس فقط للتأمل في الماضي، بل لفهم السلام والصمود البشري». وأشارت إلى أبرز معالم الجذب في المدينة، مثل شجرة الكافور العملاقة التي يبلغ عمرها أكثر من 800 عام، والتي نجت من الانفجار النووي وأصبحت رمزاً للأمل، إضافة إلى مواقع تاريخية أخرى مثل متحف السلام وموقع الانفجار.

كما سلّط التقرير الضوء على الجانب التراثي الغني للمدينة، مشيراً إلى متاجر الحلويات التقليدية التي تعود إلى عام 1624، مثل متجر «كاسادويا» الشهير بكعكه المميز «كاسوتيرا»، الذي يُعدّ من أقدم الحلويات اليابانية ذات الطابع البرتغالي، إلى جانب مطاعم تقدم أطباقاً محلية فريدة تجمع بين المطبخ الصيني والياباني التقليدي.

أما أوكيناوا، فقد أُدرجت أيضاً ضمن القائمة لتميّزها الثقافي كأرخبيل يجمع بين التراث الريوكيو الفريد، الشواطئ الاستوائية، والتاريخ المعاصر بعد الحرب، مما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن مزيج من الطبيعة والتاريخ والاسترخاء.

يُعدّ إدراج المدينتين في قائمة «نيويورك تايمز» دفعة قوية للسياحة اليابانية في 2026، خاصة مع توقعات بتجاوز عدد الزوار الأجانب حاجز 40 مليون شخص هذا العام، ويعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالتاريخ الياباني المعاصر والدروس التي يقدمها لعالم يواجه تحديات السلام والأمن النووي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)