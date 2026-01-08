ارتفاع مقلق لمشاهدات الدببة السوداء الآسيوية في اليابان إلى مستوى تاريخي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة البيئة اليابانية أن إجمالي عدد مشاهدات الدببة السوداء الآسيوية في اليابان خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بلغ 47,038 مشاهدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء جمع بيانات مماثلة في السنة المالية 2009.

ويمثّل هذا الرقم ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 24,348 مشاهدة، والذي سُجّل في السنة المالية 2023، ما يعكس تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة ظهور هذه الحيوانات قرب المناطق المأهولة.

وأضافت الوزارة أن عدد الدببة التي جرى اصطيادها منذ أبريل 2025، بما في ذلك الدببة البنية، بلغ مستوى قياسيًا قدره 12,659 دبًا حتى نهاية نوفمبر، متجاوزًا حاجز 10 آلاف دب للمرة الأولى منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات.

وعلى صعيد المناطق، تصدّرت محافظة أكيتا قائمة مشاهدات الدببة السوداء الآسيوية بواقع 13,172 مشاهدة، تلتها إيواتيه بـ 9,270 مشاهدة، ثم نييغاتا بـ 3,265 مشاهدة، وميياغي بـ 3,056 مشاهدة.

كما سجّلت أكيتا أعلى عدد من الدببة التي تم اصطيادها لأغراض الوقاية من الأضرار والسيطرة على الأعداد، حيث بلغ العدد 2,564 دبًا. وذكرت الوزارة أن منطقة توهوكو في شمال شرق اليابان، بما في ذلك محافظة أكيتا، شكّلت نحو 65% من إجمالي عدد الدببة التي جرى اصطيادها على مستوى البلاد.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد المخاوف من الاحتكاك المتكرر بين البشر والحياة البرية، ما يدفع السلطات المحلية إلى تعزيز إجراءات السلامة وإدارة أعداد الدببة في المناطق الريفية والجبلية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)