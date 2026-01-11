استطلاع رأي: نحو نصف اليابانيين يؤيدون تعزيز قوات الدفاع الذاتي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع رأي حكومي نُشر يوم الجمعة أن نسبة قياسية بلغت 45.2% من سكان اليابان يرون ضرورة تعزيز قدرات قوات الدفاع الذاتي، في أعلى مستوى يُسجَّل منذ بدء هذا النوع من الاستطلاعات.

وارتفعت نسبة المؤيدين لتعزيز قدرات قوات الدفاع الذاتي بمقدار 3.7 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، ما يشير إلى تحوّل ملحوظ في المزاج العام تجاه القضايا الأمنية.

في المقابل، تراجعت نسبة الداعمين للإبقاء على الوضع الراهن إلى 49.8%، بانخفاض قدره 3.2 نقاط مئوية، فيما بلغت نسبة المطالبين بتقليص حجم القوات 2.2%، بانخفاض 1.4 نقطة.

ويرى خبراء أن هذه النتائج، وإن كانت مؤشراً أولياً، تعكس تنامي المخاوف الأمنية في ظل تصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية من الصين، إلى جانب اتساع رقعة النزاعات الإقليمية والدولية.

كما أظهر الاستطلاع دعمًا شعبيًا غير مسبوق لكل من معاهدة الأمن اليابانية-الأمريكية والتشريع الأمني الياباني الجديد الذي يتيح جزئيًا ممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس، إذ أفاد 92.0% من المشاركين بأن المعاهدة تسهم في الحفاظ على السلام والأمن في اليابان، بينما رأى 73.4% أن الإطار القانوني الجديد يؤدي الدور نفسه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)