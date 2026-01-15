استمرار رصد الدببة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- لا تزال الدببة تُشاهَد بالقرب من المناطق السكنية في اليابان منذ بداية العام الجديد، رغم أن هذه الفترة من فصل الشتاء تُعد عادةً موسم السبات الشتوي لهذه الحيوانات.

وشملت سلسلة المشاهدات الأخيرة، ولا سيما في منطقة توهوكو شمال شرقي البلاد، تقارير عن اصطدامات مع مركبات وأضرار في الممتلكات، من بينها تحطّم نوافذ أحد المكاتب.

ووفقًا لبيانات وزارة البيئة اليابانية، بلغ عدد مشاهدات الدببة السوداء الآسيوية على مستوى البلاد 47,038 مشاهدة خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يقارب ضعف الرقم القياسي السنوي السابق المسجّل في السنة المالية 2023.

كما وصل عدد الدببة التي جرى اصطيادها — بما في ذلك الدببة البنية في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان — إلى مستوى قياسي بلغ 12,659 دبًا خلال الفترة نفسها الممتدة لثمانية أشهر.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن الدببة تدخل في سبات شتوي خلال هذا الوقت من العام، أفادت الشرطة اليابانية بتسجيل مشاهدات منذ يوم رأس السنة الجديدة في هوكايدو، ومحافظات توهوكو الست، إضافة إلى محافظة نييغاتا في وسط البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)