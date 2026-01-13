اليابان تُرسل كوادر إلى مركز التنسيق الأمني الخاص بغزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي أن اليابان تعتزم إرسال كوادر بشرية إلى مركز التنسيق المدني-العسكري الذي أُنشئ لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنسيق المساعدات الإنسانية المقدَّمة للقطاع الفلسطيني المتضرر من الحرب.

وأوضح موتيغي، خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس يوم الأحد، في إطار جولته الحالية في الشرق الأوسط، أن طوكيو ستوفد تاكيشي أوكوبو، سفير دعم إعادة إعمار غزة، إلى جانب أخصائي آخر، للمشاركة في أعمال المركز الذي تقوده الولايات المتحدة ويقع في إسرائيل.

وكان الوزير الياباني قد تفقد المركز في وقت سابق من اليوم نفسه، حيث نقل إلى القائمين عليه سياسة اليابان الرامية إلى الإسهام بفاعلية في دعم الاستقرار الإنساني وإعادة الإعمار في المنطقة.

وأكد موتيغي أن اليابان تسعى إلى القيام بخطوات دبلوماسية مميّزة من شأنها الإسهام في تحقيق سلام وازدهار دائمين في الشرق الأوسط، انطلاقًا من نهجها القائم على الدعم الإنساني وبناء الثقة.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية الياباني حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، كما عقد اجتماعًا مع محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، حيث تبادل معهم وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية وآفاق السلام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)