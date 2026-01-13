تويوتا الأولى عالميًا… للعام السادس

أخبار اليابان

برلين - (جيجي برس)-- حافظت شركة تويوتا موتور اليابانية على صدارتها كأكبر شركة مصنّعة للسيارات في العالم من حيث مبيعات المركبات لعام 2025، محتفظةً بالمركز الأول للعام السادس على التوالي.

وأعلنت مجموعة فولكس فاغن الألمانية، يوم الاثنين، أنها باعت 8,983,900 مركبة خلال عام 2025، بانخفاض قدره 0.5% مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى يقل عن مبيعات تويوتا المسجلة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام.

وكانت مجموعة تويوتا، التي تضم دايهاتسو موتور وهينو موتورز، قد باعت 10,327,976 مركبة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ما ضمن لها التفوق العالمي قبل صدور البيانات النهائية للعام بأكمله.

وعانت فولكس فاغن من صعوبات في السوق الصينية، أكبر أسواقها عالميًا، حيث اشتدت المنافسة مع شركات السيارات الكهربائية المحلية، في حين واجهت في الولايات المتحدة تحديات إضافية نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية.

في المقابل، سجلت تويوتا أول نمو في مبيعاتها في الصين منذ أربع سنوات، كما حققت أداءً قويًا في السوق الأمريكية، ما عزز موقعها في صدارة صناعة السيارات العالمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)