اليابان تدعو الإمارات والسعودية لتأمين إمدادات مستقرة من النفط الخام

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى التعاون لضمان استقرار إمدادات النفط الخام ودعم استقرار سوق النفط الخام العالمي، وذلك لتعزيز أمن الطاقة.

كما تعتزم اليابان ودول الشرق الأوسط تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء.

وأعلن أكازاوا، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء خلال زيارته للإمارات، أن اليابان والإمارات اتفقتا على السعي لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. وأكد تطلعه إلى زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى اليابان الشهر المقبل.

وفي السعودية، أعلن أكازاوا مشاركة اليابان الرسمية في معرض إكسبو 2030 في الرياض.

ووقع مع الجانب السعودي مذكرة تفاهم تتضمن 13 بنداً تشمل القطاعين العام والخاص.

