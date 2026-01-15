اليابان تبحث تشديد قواعد تملّك الأجانب للأراضي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اقترحت لجنة حكومية يابانية، في بيان رأي صدر يوم الأربعاء، أن تُجري الحكومة مزيدًا من البحث في الأسس التشريعية بهدف توضيح مبررات تنظيم شراء واستخدام الأراضي داخل اليابان من قبل الأجانب، وذلك من منظور الأمن القومي.

ودعت اللجنة، في بيان خطي قدّمته رئيسة اللجنة ريكو هاياشي إلى وزير الأمن الاقتصادي كيمي أونودا، إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للمخاطر الأمنية المحتملة التي قد تنجم عن صفقات الأراضي التي يُجريها غير المقيمين في المستقبل، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين هذه المخاطر وحرية الأنشطة الاقتصادية، والالتزام في الوقت نفسه بمبدأ سيادة القانون والتوافق مع التزامات اليابان الدولية.

وفي سياق تناولها لقضايا أوسع تتعلق بالأجانب، أوصت لجنة الخبراء الجهات المعنية بـ تعزيز تبادل المعلومات وتحسين الأنظمة القائمة، استنادًا إلى فهم دقيق للواقع الميداني.

كما طالبت اللجنة بإطلاق برنامج لتعليم اللغة اليابانية والآداب الاجتماعية للمقيمين الأجانب، على أن يُعد ذلك شرطًا أساسيًا للسماح بالإقامة المتوسطة إلى الطويلة الأمد في البلاد.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة اليابانية بتحديد سياساتها ذات الصلة بحلول نهاية الشهر الجاري.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)