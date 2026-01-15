اليابان تنشر معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لمرضى السرطان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- نشرت وزارة الصحة لأول مرة معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لمرضى السرطان الجدد، مصنفة حسب نوع السرطان، استنادًا إلى بيانات السجل الوطني الياباني.

ووفقًا للبيانات التي نُشرت يوم الأربعاء، والتي شملت نحو 990 ألف شخص شُخِّصوا بالسرطان في عام 2016 في جميع أنحاء البلاد، فقد سجل سرطان البروستاتا أعلى معدل بقاء صافٍ بنسبة 92.1% بين 88,961 مريضًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر. بينما كان أدنى معدل 11.8% لـ 39,247 مريضًا بسرطان البنكرياس.

بلغت نسبة البقاء على قيد الحياة 88.0% لـ 97,250 مريضًا بسرطان الثدي، و67.8% لـ 159,093 مريضًا بسرطان الأمعاء، و64.0% لـ 132,588 مريضًا بسرطان المعدة، و37.7% لـ 123,791 مريضًا بسرطان الرئة.

أما بالنسبة للمرضى دون سن 15 عامًا، فقد بلغت نسبة البقاء على قيد الحياة الصافية لمن تم تشخيص إصابتهم بأورام الخلايا الليمفاوية أو الأورام الليمفاوية الشبكية 95.7% من بين 114 مريضًا.

وسجلت نسبة البقاء على قيد الحياة 82.2% لسرطان الدم، واضطرابات التكاثر الليمفاوي، ومتلازمة خلل التنسج النخاعي من بين 436 مريضًا. وبلغت النسبة 60.8% من بين 293 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بأورام الجهاز العصبي المركزي، أو أورام داخل الجمجمة، أو أورام الحبل الشوكي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)