【فيديو】سحر الشتاء يضيء شيراكاوا-غو: القرية التاريخية تتلألأ ليلاً

أخبار اليابان

في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، انطلقت فعاليات الإضاءة الشتوية الشهيرة في قرية شيراكاوا-غو، وهي قرية تقليدية على طراز غاشو-زوكوري تقع في قرية شيراكاوا بمحافظة غيفو، ومُدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

بدءًا من الساعة 5:30 مساءً، تحولت المنازل التقليدية ذات الأسقف المصنوعة من القش والمغطاة بطبقة بيضاء من الثلج إلى لوحة ساحرة مضاءة بأنوار خافتة، مما يخلق مشهدًا خياليًا يجمع بين التراث الياباني القديم وجمال الشتاء الطبيعي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)

