إطلاق تجربة علاجية باستخدام الأنيمي في اليابان

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- أطلق فريق بحثي ياباني تجربةً رائدة لاستخدام الأنيمي الياباني في العلاج النفسي، وهو أسلوب تُقدَّم فيه جلسات استشارية للشباب من خلال شخصيات أنيمي، بهدف مساعدة من يواجهون صعوبات اجتماعية ونفسية.

ووفقًا للفريق البحثي بقيادة ميو إيشي، الأستاذة المشاركة في جامعة مدينة يوكوهاما، تُعد هذه المبادرة أول تجربة من نوعها في اليابان يُستخدم فيها الأنيمي ضمن إطار علاجي منظم.

ويُعرف هذا النهج باسم العلاج باستخدام الرسوم المتحركة اليابانية، وقد ابتكره بانتو فرانشيسكو، وهو طبيب نفسي إيطالي حاصل على ترخيص طبي في اليابان، ومعروف بشغفه بالأنمي. ويهدف هذا الأسلوب إلى دعم الأفراد نفسيًا من خلال الاستعانة بأعمال خيالية، ولا سيما الرسوم المتحركة اليابانية، التي تحظى بقبول واسع بين فئة الشباب.

ويرى الفريق البحثي أن شخصيات الأنيمي، التي غالبًا ما تُقدَّم ضمن قصص عميقة ومعقّدة نفسيًا، تُعد أدوات فعّالة في تقديم الاستشارات، نظرًا لقدرتها على إثارة التعاطف وبناء تواصل عاطفي مع المتلقين.

وفي إطار هذه التجربة، التي امتدت من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي حتى يونيو/ حزيران من هذا العام، جرى تقديم ما يُعرف بـ «الاستشارة باستخدام الشخصيات» لنحو 20 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، يعانون من اضطرابات نفسية خفيفة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)