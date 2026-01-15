بيسنت يدعو إلى استقرار أسعار الصرف ويحذر من التذبذب المفرط

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن وزير الخزانة سكوت بيسنت أشار، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، إلى أن التقلبات المفرطة في أسعار صرف العملات الأجنبية غير مرغوبة.

وذكرت الوزارة أن بيسنت أكد خلال اللقاء على عدم استصواب التقلبات الحادة في أسعار الصرف، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية صياغة السياسة النقدية بصورة سليمة والتواصل الواضح بشأنها.

وعُقد الاجتماع في واشنطن يوم الاثنين، على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع (G7)، حيث ناقش الجانبان سبل ضمان استقرار إمدادات المعادن الحيوية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الين الياباني تراجعًا أمام الدولار الأمريكي، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تدرس حل مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى في البرلمان، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

كما أوضحت وزارة الخزانة أن بيسنت أعرب خلال الاجتماع عن «ثقته القوية» في متانة التحالف الأمريكي–الياباني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)