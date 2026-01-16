رغم التوترات الإقليمية… أكثر من نصف اليابانيين ضد امتلاك السلاح النووي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة جيجي برس يوم الخميس أن أكثر من 60% من المشاركين في اليابان يعتقدون أنه لا ينبغي لبلادهم امتلاك أسلحة نووية.

وبيّن الاستطلاع أن 62.6% من المستطلَعين لا يوافقون على تصريح أدلى به مسؤول حكومي رفيع المستوى الشهر الماضي دعا فيه إلى أن تمتلك اليابان أسلحة نووية. وفي المقابل، أعرب 16.7% عن تأييدهم لهذا الطرح، بينما قال 20.7% إنهم لم يحددوا موقفًا واضحًا.

وعند النظر إلى آراء مؤيدي حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، أظهرت النتائج أن 57.6% منهم يعارضون امتلاك اليابان للأسلحة النووية، في حين أيد 21.8% هذا التوجه.

وفي استطلاع منفصل أُجري الشهر الماضي، طُرح على المشاركين سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي لليابان مراجعة مبادئها الثلاثة غير النووية، التي تنص على عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بإدخالها إلى البلاد، مع تركيز خاص على المبدأ الثالث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)