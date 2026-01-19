تزايد المخاوف في المناطق الثلجية بشأن التصويت في الانتخابات اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يساور سكان المناطق الثلجية في اليابان قلقٌ بشأن الانتخابات المبكرة لمجلس النواب، والمُرجّح إجراؤها في 8 فبراير/ شباط، في منتصف فصل الشتاء.

ستكون هذه أول انتخابات عامة تُجرى بعد فترة وجيزة من بداية العام الجديد منذ 36 عامًا. ومن المتوقع أن تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية للانتخابات المرتقبة في 27 يناير/ كانون الثاني.

في هذه المناطق، يخشى السكان من صعوبة الوصول إلى مراكز الاقتراع بأمان، ويخشى البعض أن تُؤدي هذه الصعوبات إلى انخفاض نسبة المشاركة.

في محافظة أكيتا، شمال شرق اليابان، يميل متوسط ​​درجة الحرارة إلى الانخفاض إلى ما دون الصفر المئوي خلال شهري يناير وفبراير، حيث تتراكم الثلوج بكثافة على الأرصفة مع قلة المارة.

وقال مسؤولٌ عن شؤون الانتخابات في المحافظة: ”علينا البدء (بالتحضيرات للانتخابات) بإزالة الثلوج قبل تعليق ملصقات الحملات الانتخابية“. لكن المسؤول أضاف: ”لا بد أن هناك بعض الأماكن التي لا يمكننا فيها وضع الملصقات“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)