عيد الحب في اليابان… حين تتحول حملات البيع إلى تجارب لا تُنسى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يسعى أصحاب المتاجر الكبرى ومصنّعو الحلويات إلى الاستفادة من الإقبال الكبير على التسوق في اليابان بمناسبة عيد الحب، وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات تُقدّم تجارب مميزة تحظى بتقدير كبير من المستهلكين هذه الأيام.

يبيع متجر ماتسويا جينزا، التابع لشركة ماتسويا، شوكولاتة تحتوي على ”بسمانية“، وهي حلوى تركية تقليدية على شكل خيوط رفيعة. تُباع الشوكولاتة، التي تحمل اسم ”شوكولاتة شعر الملاك“، بسعر 3240 ينًا للقطعة الواحدة.

وبفضل مظهرها الفريد وقوامها الخفيف، انتشر المنتج بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شو كويزومي، أحد مسؤولي المشتريات في ماتسويا جينزا: ”آمل أن يُفاجأ الناس“.

وقد ضاعف متجر توبو الرئيسي في حي إيكيبوكورو بطوكيو عدد الحلويات المتوفرة في قسم تناول الطعام ثلاث مرات مقارنةً بالعام الماضي، ليُقدّم حوالي 30 نوعًا.

وفي بعض فروع شركة تاكاشيمايا، يقوم طهاة حلويات مشهورون بإعداد حلويات متنوعة، بما في ذلك البارفيه، ليتمتع بها الزبائن. وسيقدم فرع ماتسويا جينزا، من 8 إلى 14 فبراير/ شباط، وجبة كاملة محضّرة من الكاكاو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)