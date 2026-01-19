رئيسة الوزراء اليابانية تعلن رسميًا حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ستعقد رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، مؤتمرًا صحفيًا مساء الاثنين للإعلان رسميًا عن نيتها حل مجلس النواب عند انعقاد البرلمان في جلسة عادية يوم الجمعة.

سيكون هذا أول حل لمجلس النواب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وفي الانتخابات العامة اللاحقة، ستسعى تاكايتشي إلى كسب تأييد الناخبين لسياستها المالية ”المسؤولة والفعّالة“، بالإضافة إلى الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان.

كما سيصدر تحالف الإصلاح الوسطي، وهو حزب جديد مُشكّل من الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، حزب المعارضة الرئيسي، وحزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف، بيان مهمته في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسياساته الأساسية في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



ينتقد معسكر المعارضة خطة تاكايتشي لإجراء انتخابات عامة في وقت قريب، بحجة أنها تهدف إلى خدمة مصالح حزبها متجاهلةً الرأي العام. وقد صرّح يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، بأن الخطة تفتقر إلى هدف واضح.

ومن المتوقع أن توضح تاكايتشي، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الاثنين، أسبابها لإجراء الانتخابات العامة، بالإضافة إلى عدد المقاعد التي يسعى الائتلاف الحاكم للفوز بها في مجلس النواب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)