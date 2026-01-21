وداعًا للباندا: آخر اثنين من الدببة العملاقة يغادران اليابان إلى الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة طوكيو أن آخر باندا عملاقة متبقية في اليابان، وهما شياو شياو ولي لي من حديقة حيوان أوينو في العاصمة، ستغادران إلى الصين في 27 يناير/ كانون الثاني.

وذكرت حكومة طوكيو، التي تدير حديقة الحيوان، يوم الاثنين، أنه من المقرر نقل الباندا جواً من مطار ناريتا الدولي في محافظة تشيبا، شرق طوكيو، في تلك الليلة.

وسيكون يوم الأحد آخر يوم سيتمكن فيه الزوار من مشاهدة توأم الباندا، الذكر والأنثى، في حديقة الحيوان الواقعة في حي تايتو وسط العاصمة اليابانية.

وُلد التوأم في حديقة حيوان أوينو عام 2021. وجميع حيوانات الباندا العملاقة التي تُربّى في اليابان مُعارة من الصين لأغراض أبحاث التكاثر، وتبقى ملكيتها للصين، بما في ذلك الباندا المولودة داخل اليابان.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت حكومة طوكيو أنه سيتم إعادة شياو شياو ولي لي إلى الصين في أواخر يناير/ كانون الثاني، وذلك بموجب اتفاقية مع الجانب الصيني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)