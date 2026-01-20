اليابان تسجل إنجازًا سياحيًا تاريخيًا بتجاوز عدد الزوار الأجانب 40 مليونًا في 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح وزير السياحة الياباني، ياسوشي كانيكو، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن عدد الزوار الأجانب لليابان بلغ نحو 42.7 مليون زائر في عام 2025، بزيادة عن 36,870,148 زائرًا في العام السابق، متجاوزًا بذلك حاجز الأربعين مليون زائر لأول مرة.

كما بلغ إنفاق الزوار الأجانب مستوى قياسيًا جديدًا، حيث وصل إلى نحو 9.5 تريليون ين.

وبفضل ضعف الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، سجّل عدد الزوار الأجانب رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الثاني على التوالي، بعد أن تجاوز أعلى مستوى له قبل جائحة كورونا في عام 2024.

وخلال عام 2025، انخفض عدد الزوار من هونغ كونغ مؤقتًا بسبب انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال وقوع زلزال كبير في اليابان.

ومع ذلك، تم دعم عدد الزوار بجهود لجذب الزوار من مجموعة واسعة من البلدان والمناطق، مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)