تحول استراتيجي: سوني تنقل قطاع التلفزيونات إلى مشروع مشترك مع شريك صيني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوني اليابانية العملاقة للإلكترونيات، يوم الثلاثاء، أنها ستنقل أعمالها في مجال التلفزيونات إلى مشروع مشترك مع شركة TCL Electronics Holdings Ltd الصينية.

ووقّعت الشركتان اتفاقية مبدئية بهذا الشأن في اليوم نفسه.

وتهدف سوني، الشركة الأساسية ضمن مجموعة سوني، إلى تعزيز أعمالها في مجال التلفزيونات من خلال الجمع بين قوة علامتها التجارية والقدرة التنافسية للأسعار التي تتمتع بها TCL. وسيتم الاحتفاظ بالعلامتين التجاريتين «برافيا» و**«سوني»** بعد تنفيذ عملية النقل.

وبموجب الاتفاقية، سيتم فصل أعمال سوني في مجال الترفيه المنزلي، والتي تشمل أجهزة التلفزيون والمعدات الصوتية، ونقلها إلى المشروع المشترك، حيث ستمتلك سوني حصة قدرها 49%، فيما تمتلك TCL نسبة 51%.

وسيتولى المشروع المشترك جميع مراحل أعمال التلفزيونات، بما في ذلك التطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات وخدمات ما بعد البيع. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في أبريل/نيسان 2027، رهناً بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)