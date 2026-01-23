الثروة الوطنية اليابانية تسجّل مستوى قياسيًا عند 4.549 تريليون ين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع صافي ثروة اليابان للعام الرابع على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً بنهاية عام 2024، بفضل ارتفاع أسعار الأراضي والأسهم، وفقاً لتقديرات مكتب مجلس الوزراء.

وبلغ إجمالي أصول البلاد، أي قيمة العقارات والنقد والودائع والأسهم مطروحاً منها قيمة القروض والديون الأخرى، 4.8% مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 4549.5 تريليون ين، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة عام 1994، وفقاً للتقديرات الصادرة يوم الثلاثاء.

وعلى مستوى الأسر، ارتفع صافي الأصول بنسبة 3.8% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3160 تريليون ين، مدفوعاً بنمو أسعار الأراضي، فضلاً عن نمو الأصول المالية نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم.

وقفز صافي أصول الحكومات المركزية والمحلية بنسبة 36.1% ليصل إلى 427.1 تريليون ين، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة التقديرية للبنية التحتية الاجتماعية، كالطرق، وسط ارتفاع تكاليف المواد.

شهدت الكيانات المؤسسية، باستثناء المؤسسات المالية، نمواً في صافي أصولها بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 741.5 تريليون ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)