ترامب يدعو اليابان للانضمام إلى ”مجلس السلام“ في غزة

أخبار اليابان

طوكيو ـ (جيجي برس)-- أفاد مسؤولون حكوميون يابانيون بأن رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة للإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة.

وذكر المسؤولون، يوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية ستدرس إمكانية المشاركة في هذا الإطار.

وفي ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة المتضرر من الحرب، تمضي مبادرة السلام التي تقودها الولايات المتحدة قدمًا، حيث يرأس ترامب مجلس السلام. وتسعى واشنطن إلى إشراك مجموعة واسعة من الدول في هذه المبادرة، بما في ذلك الصين وروسيا. وقال أحد المسؤولين الحكوميين اليابانيين: «نحن ندعم خطة السلام، لكننا سنأخذ الوقت الكافي لدراسة إمكانية المشاركة».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)