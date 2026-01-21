إلقاء القبض على امرأة تايلاندية في اليابان بتهمة تهريب سجائر ”الزومبي“

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- أعلنت الشرطة اليابانية في مدينة أوساكا عن إلقاء القبض على امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 31 عامًا، للاشتباه في تورطها بتهريب مادة الإيتوميدات، المعروفة إعلاميًا باسم «سجائر الزومبي»، داخل حقيبة سفر.

وذكرت جمارك أوساكا أن هذه القضية تُعد أول حالة تدخل للشرطة تتعلق بمادة الإيتوميدات في مطار كانساي الدولي بمحافظة أوساكا، الواقعة غرب اليابان. وكانت السلطات اليابانية قد أدرجت الإيتوميدات ضمن المواد الخاضعة للرقابة في مايو من العام الماضي، نظرًا لتسببه في تشنجات عضلية وسلوك غير منتظم في بعض الحالات.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه بها، تويلا كانوارا، أُلقي القبض عليها لاحقًا بتهمة تهريب 1002 خرطوشة من مادة مخدرة، يبلغ وزنها الإجمالي نحو 500 غرام، حيث كانت مخبأة داخل حقيبة سفر على متن رحلة قادمة من تايلاند إلى اليابان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ووفقًا لشرطة مطار كانساي التابعة لشرطة محافظة أوساكا ومصادر أخرى، كانت الخراطيش مخفية داخل سبع عبوات من الوجبات الخفيفة.

كما أشارت السلطات إلى أن المرأة كانت تسافر برفقة رجل ماليزي، تم القبض عليه هو الآخر، ووجهت إليه تهمة تهريب منشطات إلى اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)