الحكم بالسجن مدى الحياة على قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس)-- نفى حكم المحكمة الذي قضى بسجن الرجل المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي مدى الحياة، أن يكون ماضيه المأساوي عاملًا رئيسيًا دفعه إلى ارتكاب الجريمة.

ولم يُشر حكم محكمة نارا الجزئية، الصادر يوم الأربعاء، بحق المتهم تيتسويا ياماغامي (45 عامًا)، إلى ما وصفه الدفاع بـ «إساءة ذات صلة بالدين» يُعتقد أنه تعرّض لها، كما لم يتناول الحكم حجم الأثر الاجتماعي للحادث الذي أكّد عليه الادعاء.

وقد حُكم على ياماغامي في محكمة دائرة نارا يوم الأربعاء. وكان قد اتُهم باستخدام مسدس يدوي الصنع لإطلاق النار على آبيه وقتله، أثناء إلقائه خطابًا انتخابيًا في يوليو/تموز 2022 في مدينة نارا، غربي اليابان. وطالب الادعاء بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي تناوله لخلفية المتهم، ذكر الحكم أن ياماغامي «لم يعد يجد ملاذًا آمنًا داخل أسرته» بعد أن أصبحت والدته من أتباع جماعة دينية مثيرة للجدل تُعرف باسم كنيسة التوحيد.

وأشار الحكم إلى أن والدة المتهم تبرعت بمبالغ مالية كبيرة لتلك الجماعة، التي يُزعم أن آبي كانت له صلة بها، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع المالي للعائلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)