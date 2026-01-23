الفيلم الياباني «كوكوهو» يترشّح للأوسكار

أخبار اليابان

لوس أنجلوس - (جيجي برس)-- أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، يوم الخميس، عن ترشيح فيلم «كوكوهو»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لجائزة الأوسكار في فئتي المكياج وتصفيف الشعر.

ويُعدّ كيوكو تويوكاوا وناومي هيبينو وتاداشي نيشيماتسو أول فريق مكياج لفيلم ياباني يُرشَّح لهذه الجائزة المرموقة، رغم أن كازو هيرو، وهو ياباني الأصل حاصل على الجنسية الأمريكية، سبق أن فاز بالجائزة مرتين عن أعمال غير يابانية.

في المقابل، لم يحصل الفيلم، الذي يسلّط الضوء على معاناة ممثلي مسرح الكابوكي، على ترشيح لجائزة أفضل فيلم روائي دولي، بعد وصوله إلى القائمة المختصرة.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعون في مدينة لوس أنجلوس يوم 15 مارس/ آذار.

وفيلم «كوكوهو» (Kokuho)، المقتبس من رواية الكاتب شوئيتشي يوشيدا التي تحمل الاسم نفسه، ومن إخراج لي سانغ إيل، يعني عنوانه باليابانية «الكنز الوطني». ويروي الفيلم قصة ممثلين في مسرح الكابوكي وتفانيهما في هذا الفن المسرحي الياباني التقليدي الذي كان حكرًا على الرجال.

ويجسّد ريو يوشيزاوا دور ممثل «أوناغاتا» (onnagata)، المتخصص في أداء الأدوار النسائية، والذي ينال في نهاية المطاف لقب «الكنز الوطني الحي»، بينما يؤدي ريوسي يوكوهاما دور منافسه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)