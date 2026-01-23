حل مجلس النواب الياباني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حلّت اليابان مجلس النواب، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة. وتبدأ الحملات الانتخابية يوم الثلاثاء استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في 8 فبراير/شباط.

وستكون فترة الحملة، التي تمتد 16 يوماً، الأقصر في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وهذه هي المرة الأولى منذ 60 عاماً التي يُحلّ فيها مجلس النواب مع بداية دورة برلمانية عادية.

وستكون هذه أول انتخابات وطنية في ظل الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان، الذي حلّ محل حزب كوميتو كحليف للحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. كما ستكون أول انتخابات عامة منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2024 التي جرت في عهد رئيس الوزراء آنذاك شيغيرو إيشيبا، سلف تاكايتشي.



ينصب تركيز الاستطلاع القادم على ما إذا كان معسكر الحزب الديمقراطي الليبرالي - حزب تجديد اليابان سيحافظ على أغلبيته في مجلس النواب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)