الشرطة اليابانية تحقق في حادث سير مميت تورطت فيه سيارة رسمية لمجلس الوزراء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- باشرت الشرطة اليابانية تحقيقًا في حادث سير مميت وقع في العاصمة طوكيو يوم الخميس، تورطت فيه سيارة رسمية تابعة لمجلس الوزراء، وسط اشتباه في أن سائقها تجاوز إشارة مرور حمراء.

ووقع الحادث، الذي شمل 6 سيارات، نحو الساعة 6:30 مساءً عند تقاطع طرق في حي أكاساكا بوسط طوكيو، وأسفر عن مصرع نوبورو أكاشي، وهو راكب سيارة أجرة يبلغ من العمر 32 عامًا، إضافة إلى إصابة ثمانية أشخاص آخرين، بحسب ما أفادت به شرطة العاصمة طوكيو.

وكان يقود السيارة الرسمية رجل يبلغ من العمر 69 عامًا يعمل لدى شركة متعاقدة مع مجلس الوزراء. وذكرت الشرطة أنه كان في مهمة رسمية وقت وقوع الحادث، وقد نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكسر في الظهر.

ولا تزال السلطات تواصل التحقيق لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات القانونية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)