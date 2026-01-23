اليابان توقف مفاعلًا في أكبر محطة نووية بالعالم بعد يوم واحد من إعادة تشغيله

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو)، يوم الجمعة، عن إيقاف تشغيل المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي–كاريوا للطاقة النووية بمحافظة نييغاتا وسط اليابان، فجر الجمعة، عقب حدوث عطل فني.

وكان المفاعل قد أُعيد تشغيله يوم الأربعاء، بعد توقف استمر 13 عامًا و10 أشهر.

وأفادت الشركة بأنها بدأت الاستعدادات لإيقاف التشغيل مساء الخميس، بعد تقديرها أن تحديد سبب العطل—الذي أدى إلى انطلاق جهاز إنذار أثناء عملية سحب قضبان التحكم في وقت سابق من اليوم — سيستغرق وقتًا. وأشارت إلى أن الإنذار دلّ على خلل في نظام إمداد الطاقة الخاص بجهاز سحب قضبان التحكم.

وأكدت تيبكو أن الحادث لم يُسفر عن أي تأثير على البيئة المحيطة بالمحطة.

ووفقًا للشركة، بدأت عملية الإيقاف في الساعة 11:56 مساءً يوم الخميس، وتم إيقاف المفاعل في الساعة 12:03 صباحًا يوم الجمعة. وفي الساعة 1:37 صباحًا، أكدت تيبكو أن الوحدة دخلت حالة الإيقاف البارد، ما يشير إلى أنها في وضع مستقر.

يذكر أن المفاعل رقم 6 كان أول مفاعل يعاد تشغيله منذ كارثة محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايئيتشي في عام 2011، من بين المفاعلات التي تديرها تيبكو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)