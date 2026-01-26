يوم أخير مع الباندا في اليابان: وداع مؤثر في حديقة حيوان أوينو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قبل مغادرة آخر حيوانين من الباندا العملاقة في اليابان، شياو شياو ولي لي، من حديقة حيوان أوينو إلى الصين يوم الثلاثاء، تجمع الزوار الفائزون في نظام القرعة داخل الحديقة يوم الأحد لتوديعهما، وهو اليوم الأخير الذي أُتيح فيه عرض التوأمين للجمهور.

وبمغادرة التوأمين، البالغين من العمر أربع سنوات، ستخلو اليابان من حيوانات الباندا العملاقة لأول مرة منذ نحو خمسين عامًا.

وكانت الباندا العملاقة قد وصلت إلى اليابان للمرة الأولى عام 1972، احتفالًا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والصين، حيث أُهدي حينها زوج من الباندا، كانغ كانغ ولان لان، إلى حديقة حيوان أوينو، ما أدى إلى موجة اهتمام واسعة بهذه الحيوانات.

وفي السنوات اللاحقة، جرت تربية حيوانات الباندا أيضًا في بلدة شيراهاما بمحافظة واكاياما ومدينة كوبي بمحافظة هيوغو في غرب اليابان. غير أن التوأمين شياو شياو ولي لي، المولودين في حديقة حيوان أوينو عام 2021، هما الوحيدان اللذان كانا يعيشان في البلاد حتى الآن.

ولتفادي الازدحام وسوء الفهم، اعتمدت حديقة الحيوان نظام القرعة، حيث طُلب من الراغبين في الزيارة التقدم بطلبات مسبقة ابتداءً من 14 يناير/ كانون الثاني. وبلغ عدد التذاكر المتاحة ليوم الأحد 4400 تذكرة، فيما وصل معدل المنافسة إلى 24.6 ضعفًا.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)