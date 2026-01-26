【فيديو】العرض الأخير للباندا في طوكيو قبل عودتها إلى الصين

أخبار اليابان

っっj

ودّعت حديقة حيوان أوينو في حي تايتو بطوكيو، يوم السبت، توأم الباندا العملاقين شياو شياو (ذكر) ولي لي (أنثى)، في آخر يوم أُتيح فيه للجمهور زيارتهما، وسط أجواء امتزج فيها الحزن بالامتنان. ومن المقرر أن يغادر التوأمان، البالغان من العمر أربع سنوات، إلى الصين في 27 يناير/ كانون الثاني، في حدث يُعدّ الأول من نوعه منذ نحو نصف قرن، حيث ستخلو اليابان من حيوانات الباندا العملاقة. وتوافد إلى الحديقة عدد كبير من الآباء والأطفال الذين فازوا بتذاكر الزيارة عبر نظام قرعة أُجري قبل الافتتاح، ليلقوا نظرة الوداع الأخيرة على التوأمين، مردّدين عبارات تمني الخير لهما في موطنهما الجديد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)