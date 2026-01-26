إحالة أستاذ مشارك سابق بجامعة طوكيو إلى النيابة العامة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أحالت شرطة طوكيو، يوم الاثنين، أوراقًا إلى النيابة العامة بشأن أستاذ مشارك سابق معين خصيصًا في كلية الدراسات العليا بجامعة طوكيو، للاشتباه في تلقيه رشاوى مقابل خدمات تتعلق بمشروع بحثي مشترك.

ويشتبه قسم التحقيقات الثاني التابع لإدارة شرطة العاصمة في أن الأستاذ المشارك السابق، البالغ من العمر 46 عامًا، تلقى خدمات ترفيهية بقيمة 1.9 مليون ين تقريبًا في نوادٍ راقية وأماكن ترفيهية للبالغين، وذلك خلال الفترة من مارس/ آذار 2023 إلى أغسطس/ آب 2024، بالاشتراك مع شينئيتشي ساتو، الأستاذ البالغ من العمر 62 عامًا في كلية الطب بالجامعة. وقد أُلقي القبض على ساتو يوم السبت، وأُحيل إلى النيابة العامة يوم الاثنين.

كما أحال القسم، يوم الاثنين، أوراقًا بشأن ممثل جمعية مستحضرات التجميل اليابانية، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي يُزعم أنه دفع تكاليف هذه الخدمات الترفيهية، للاشتباه في تقديمه رشاوى.

بحسب مصادر مطلعة على التحقيق، استغلّ الممثلُ فرصَ الترفيه لنقل طلبات الجمعية لإجراء بحوث حول فعالية الفيتوكانابينويدات، الموجودة في نبات القنب، في علاج الأمراض الجلدية، وهو ما أُدرج لاحقًا في أجندة البحث.

أجرى ساتو والأستاذ المساعد السابق بحثًا مشتركًا مع الجمعية ضمن مقرر التعاون الاجتماعي في الجامعة. ويُزعم أنهما كانا يتلقيان ترفيهًا مرتين شهريًا تقريبًا مقابل منح الجمعية معاملة تفضيلية في تأسيس المقرر وإدارته واختيار مواضيع البحث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)