أسعار الشقق في طوكيو تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات صادرة عن القطاع العقاري يوم الاثنين أن متوسط سعر الشقق السكنية الجديدة في الأحياء الثلاثة والعشرين المكتظّة بالسكان في طوكيو ارتفع بنسبة 21.8% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 136.13 مليون ين في عام 2025، مسجّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، ومُحافظًا على مستوى يتجاوز 100 مليون ين للعام الثالث على التوالي.

وفي منطقة طوكيو الكبرى، التي تضم محافظات كاناغاوا وسايتاما وتشيبا، ارتفع متوسط سعر الشقق بنسبة 17.4% ليبلغ 91.82 مليون ين، متجاوزًا حاجز 90 مليون ين لأول مرة، وفقًا لما أعلنه معهد الاقتصاد العقاري.

وأرجع المعهد هذه الارتفاعات القياسية إلى زيادة تكاليف البناء، بما في ذلك أسعار مواد البناء وارتفاع أجور العمالة.

وفي الأحياء الستة المركزية في طوكيو، ومنها تشيودا وميناتو، قفز متوسط سعر الشقق بنسبة 20.2% ليصل إلى 195.03 مليون ين، مقتربًا من الرقم القياسي التاريخي البالغ 226.62 مليون ين، والذي سُجّل عام 1990 خلال ذروة فقاعة الأصول الاقتصادية في اليابان.

وعلى صعيد المحافظات المحيطة، بلغ متوسط السعر في كاناغاوا نحو 71.65 مليون ين بزيادة 11.4%، وفي سايتاما 64.20 مليون ين بارتفاع 15.8%، بينما سجلت تشيبا 58.42 مليون ين، بزيادة أكثر تواضعًا بلغت 2.7%.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)