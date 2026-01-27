رئيسة وزراء اليابان تبدي استعدادها للقاء الرئيس الصيني وسط توترات بشأن تايوان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أبدت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، يوم الاثنين، استعدادها لعقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في ظل توترات ثنائية على خلفية تصريحاتها المتعلقة بخطة طوارئ تخص تايوان.

وقالت تاكايتشي، خلال نقاش جمع قادة الأحزاب السياسية اليابانية، إنها ”متفائلة“ حيال إمكانية عقد لقاء مع شي، مضيفةً أنها ستدرس إمكانية إجراء حوار مباشر معه، بما يضمن فهم موقف اليابان على النحو الأمثل.

وفي ما يتصل بإمكانية مراجعة المبادئ اليابانية الثلاثة المناهضة للأسلحة النووية، أوضحت رئيسة الوزراء أنها ستسعى إلى تطوير نظام يضمن حماية المواطنين والأراضي والمياه والمجال الجوي الياباني في جميع الأوقات.

ويُذكر أنه قبل توليها منصبها العام الماضي، كانت تاكايتشي قد أعربت عن تشككها في أحد هذه المبادئ الثلاثة، وهو المبدأ الذي ينص على عدم السماح بإدخال أسلحة نووية إلى الأراضي اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)