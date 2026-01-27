الصين تحث مواطنيها على عدم زيارة اليابان خلال عطلة رأس السنة القمرية

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أصدرت الحكومة الصينية، يوم الاثنين، بيانًا تحث فيه مواطنيها على الامتناع عن زيارة اليابان خلال عطلة رأس السنة القمرية الممتدة من 15 إلى 23 فبراير/ شباط.

وفي البيان، زعمت وزارة الخارجية الصينية أن الوضع الأمني ​​في اليابان غير مستقر، وأن الجرائم ضد المواطنين الصينيين تتزايد بشكل ملحوظ. كما أشارت إلى الزلازل التي ضربت اليابان، وحذرت من أن المواطنين الصينيين المقيمين في اليابان يواجهون خطرًا.

وكانت بكين قد أصدرت بيانات مماثلة في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، تعبيرًا عن غضبها إزاء تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، بشأن تايوان.

ومنذ صدور البيان الأول، انخفض عدد الزوار الصينيين إلى اليابان. ففي ديسمبر/ كانون الأول، انخفض عدد الزوار بنحو 45% مقارنةً بالعام السابق.

وعقب البيان الأخير، مددت شركات الطيران الصينية فترة الإلغاء المجاني للرحلات الجوية إلى اليابان حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، بدلًا من الموعد المقرر أصلاً في 28 مارس، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)