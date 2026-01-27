وفاة معلمة في أوكيناوا جراء رياح طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- توفيت معلمة يابانية إثر تعرضها لرياح عاتية ناجمة عن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية في مدرسة ابتدائية تقع داخل قاعدة عسكرية في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، وفقًا لما أفاد به سلاح الجو الأمريكي.

ووقع الحادث حوالي الساعة 9:30 صباحًا من يوم 22 أبريل/ نيسان 2025، خلال فعالية أقيمت في المدرسة بقاعدة كادينا الجوية، بحسب ما ذكره سلاح الجو في تقريره عن الحادث.

وتسببت الطائرة الهليكوبتر برياح قوية أثناء هبوطها في حرم المدرسة، ما أدى إلى سقوط المعلمة، البالغة من العمر 60 عامًا، من منطقة المتفرجين وارتطام رأسها بالأرض الإسمنتية. ونُقلت إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتها بعد خمسة أيام.

وخلال الفعالية، سُمح للمتفرجين بمشاهدة طائرة هليكوبتر إنقاذ. وتخدم المدرسة أبناء القوات الأمريكية المتمركزة في أوكيناوا.

كانت المعلمة على بعد حوالي 26 متراً فقط من المروحية عندما وقع الحادث، على الرغم من أن القواعد التشغيلية ذات الصلة تتطلب مسافة لا تقل عن 150 متراً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)