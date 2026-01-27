سقوط زعيم شبكة استغلال جنسي في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة طوكيو القبض على زعيم عصابة ”ناتشورال“، البالغ من العمر 40 عامًا، وهي إحدى أكبر عصابات استقطاب العاملات في مجال الجنس غير القانوني في اليابان، بتهمة تقديم رشوة لعصابات إجرامية عام 2023.

ويُشتبه في أن هيروآكي أوباتا، الذي ألقت شرطة العاصمة القبض عليه يوم الاثنين، قدّم لأفراد العصابة 600 ألف ين نقدًا عبر مساعديه في 24 يوليو/ تموز 2023، مقابل التغاضي عن قيام ”ناتشورال“ باستقطاب النساء، لا سيما في شوارع حي أوداغاواشو في منطقة شيبويا بطوكيو.

ويُزعم أنه انتهك قانونًا صادرًا عن حكومة طوكيو لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة. وكان أوباتا مطلوبًا للعدالة.

والتزم أوباتا الصمت خلال استجواب الشرطة له بعد إلقاء القبض عليه.

ظلت تفاصيل جماعة ”ناتشورال“، وهي إحدى مجموعات الجريمة غير المنظمة ”توكوريو“ التي تضم أعضاء مجهولين، مجهولة لفترة طويلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المجموعة كانت تتخذ إجراءات شاملة ضد الشرطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)