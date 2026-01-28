【فيديو】تعرف على ملكة جمال اليابان 2026

أخبار اليابان

أُقيمت مسابقة ملكة جمال اليابان الثامنة والخمسون في 26 يناير/ كانون الثاني في فندق كيو بلازا بحي شينجوكو في العاصمة طوكيو، بمشاركة 13 متسابقة قدّمن عروضهن مرتديات الكيمونو التقليدي والفساتين الرسمية. وشاركت كيميكو أونودا، وزيرة الدولة المعنية بالأمن الاقتصادي، في لجنة التحكيم بصفة عضو خاص، علمًا بأنها سبق أن شاركت في المسابقة ضمن منطقة كانتو.

وأسفرت المسابقة عن فوز إيكو نوغوتشي، البالغة من العمر 21 عامًا، بالجائزة الكبرى. وهي الابنة الكبرى لمتسلق الجبال كين نوغوتشي، وتدرس في السنة الثالثة بجامعة كيؤ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)