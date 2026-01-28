اليابان تودّع آخر اثنين من الباندا مع عودتهما إلى الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- غادر آخر دبّين من فصيلة الباندا العملاقة في اليابان، وهما شياو شياو ولي لي، حديقة حيوان أوينو في طوكيو بعد ظهر يوم الثلاثاء، متوجهين إلى الصين، في حدث يُنهي وجود الباندا العملاقة في اليابان للمرة الأولى منذ نحو خمسين عامًا.

والتوأمان، وهما ذكر وأنثى ويبلغان من العمر أربع سنوات، غادرا الحديقة على متن شاحنة خاصة، على أن يُنقلا جواً من مطار ناريتا الدولي في محافظة تشيبا إلى مقاطعة سيتشوان في الصين، التي تُعد الموطن الطبيعي للباندا العملاقة.

وفي أعقاب مغادرتهما، تصاعدت في اليابان الدعوات المطالِبة بالحصول على باندا بديلة، غير أن الموافقة الصينية على إعارة دببة جديدة لا تزال غير مؤكدة، في ظل تراجع العلاقات الثنائية بين البلدين، عقب تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي بشأن احتمال وقوع أزمة متعلقة بتايوان.

ويرى مختصون أن اليابان قد تواجه فترة طويلة من الغياب الكامل للباندا العملاقة، التي ارتبط وجودها تاريخيًا بدلالات الصداقة والتقارب الدبلوماسي بين طوكيو وبكين.

وكانت الباندا العملاقة قد وصلت إلى اليابان لأول مرة عام 1972، عندما أهدت الصين دبّي الباندا كانغ كانغ ولان لان إلى حديقة حيوان أوينو، احتفالًا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ذلك العام.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)