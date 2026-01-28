اليابان تراجع استخدام الأصفاد لتقييد المتهمين داخل المحاكم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء أن المحكمة العليا اليابانية أصدرت تعليمات للمحاكم في جميع أنحاء اليابان بإعادة النظر في استخدام الأصفاد والحبال لتقييد المتهمين عند دخولهم قاعات المحاكم في جلسات المحاكمات الجنائية.

عادةً ما يُقيد المتهمون المحتجزون بالأصفاد والحبال حتى دخول القضاة إلى قاعة المحكمة، وذلك لمنعهم من الفرار. ورغم إزالة هذه القيود في جلسات المحاكمات أمام قضاة غير متخصصين بهدف تجنب أي تصورات مسبقة، إلا أن الحضور في قاعة المحكمة قد يرون المتهمين مقيدين.

وبموجب القواعد الجديدة قيد الدراسة حاليًا، ستزيل المحاكم الأصفاد والحبال عن المتهمين خلف حواجز تُنصب بالقرب من مداخل قاعات المحاكم، بناءً على تعليمات القضاة. كما ستتخذ المحاكم تدابير لضمان عدم تمكن الحضور من رؤية المتهمين مقيدين عند مغادرتهم قاعة المحكمة.

ستظل القواعد الحالية سارية في حال اعتبار المتهم معرضًا لخطر الفرار.

في عام 2019، طلب الاتحاد الياباني لنقابات المحامين عدم استخدام الأصفاد وحبال الخصر عند دخول المتهمين إلى قاعة المحكمة ومغادرتها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)