مكتب رئاسة الوزراء الياباني يحذّر من انتشار مواقع إلكترونية مزيفة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حذر مكتب رئاسة الوزراء الياباني من وجود عدة مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة مكتب رئاسة الوزراء.

وتستخدم هذه المواقع المزيفة مقاطع فيديو لرئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، وتحث المستخدمين على إدخال بياناتهم الشخصية، بعد دعوتهم للقيام باستثمارات احتيالية، وفقًا لما أفاد به المكتب.

وقد تلقت السلطات بالفعل بلاغات من أشخاص أرسلوا هذه المعلومات.

ولم يتم تأكيد وقوع أضرار مالية حتى يوم الأربعاء، بحسب مكتب الشؤون العامة التابع لمجلس الوزراء.

وقال مسؤول في مكتب الشؤون العامة: ”يُعتقد أن هناك مواقع إلكترونية مزيفة لم يتم تأكيدها بعد. يجب عليكم التوقف عن تصفح المواقع المشبوهة وعدم إدخال بياناتكم الشخصية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)