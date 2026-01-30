طبيب يكشف فرص إنقاذ ضائعة لمحتجزة سريلانكية في اليابان

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس)-- قال طبيب خلال جلسة استماع في المحكمة يوم الأربعاء إن حياة المحتجزة السريلانكية ويشما ساندامالي كان من الممكن إنقاذها ثلاث مرات قبل وفاتها في مركز احتجاز للمهاجرين في اليابان عام 2021.

وأوضح الطبيب ماساموني شيمو، خلال جلسة استماع في محكمة ناغويا الجزئية للنظر في دعوى تعويضات رفعتها عائلتها المفجوعة ضد الحكومة اليابانية بشأن وفاتها، أن وفاة ويشما في المركز بمدينة ناغويا، بمحافظة آيتشي، نتجت عن مجموعة من العوامل، من بينها الجفاف وسوء التغذية.

وأشار شيمو، مستندًا إلى سجلات النظام الغذائي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى نتائج تحاليل البول والدم، إلى أن الجفاف وسوء التغذية أثّرا سلبًا على الدورة الدموية لدى ويشما، ما أدى إلى نقص فيتامين ب1، الأمر الذي تسبب في إصابتها بمرض البري بري القلبي. وأضاف أن ويشما دخلت في حالة صدمة، ما أدى في النهاية إلى وفاتها نتيجة فشل العديد من الأعضاء.

قال شيمو إن أول فرصة لإنقاذ حياة ويشما كانت عندما أظهر تحليل البول قيماً غير طبيعية تشير إلى حالة سوء تغذية، وذلك قبل وفاتها بثلاثة أسابيع تقريباً. وأضاف: ”من الإجراءات المعتادة إجراء فحص دم وإعطاء محلول وريدي“ عند ظهور مثل هذه النتائج.

كما أشار الطبيب إلى أن ضغط دم ويشما أصبح غير قابل للقياس، ولوحظ تنفس عميق غير طبيعي قبل يومين من وفاتها وفي يوم وفاتها نفسه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)