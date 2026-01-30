اليابان تشهد أدنى عدد لحالات الانتحار منذ عقود

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات حكومية أولية نُشرت يوم الخميس أن عدد حالات الانتحار في اليابان خلال عام 2025 بلغ 19,097 حالة، مسجّلًا انخفاضًا إلى أقل من 20 ألف حالة للمرة الأولى منذ بدء تسجيل الإحصاءات الرسمية عام 1978.

وفي المقابل، بلغ عدد حالات الانتحار بين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية 532 حالة، وهو أعلى مستوى يُسجَّل للعام الثاني على التوالي منذ بدء توفر بيانات مماثلة عام 1980.

وانخفض إجمالي عدد حالات الانتحار بمقدار 1,223 حالة مقارنة بالعدد النهائي المسجّل في العام السابق، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الصحة اليابانية المستندة إلى إحصاءات وكالة الشرطة الوطنية.

وبحسب التفصيلات، سُجّلت 13,117 حالة بين الرجال و5,980 حالة بين النساء. وبلغ معدل الانتحار، المقاس بعدد الحالات لكل 100 ألف نسمة، 15.4. ومن المقرر نشر الأرقام النهائية في شهر مارس.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن عدد حالات الانتحار بين الرجال في منتصف العمر وكبار السن يشهد تراجعًا، كما أن الحالات المرتبطة بـ تراجع أداء الأعمال والديون آخذة في الانخفاض، مشيرًا إلى أن الأوضاع والاتجاهات الاقتصادية قد يكون لها تأثير على معدلات الانتحار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)