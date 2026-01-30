【فيديو】تجارب مبتكرة تتصدر حملات مبيعات عيد الحب في اليابان

أخبار اليابان

مع اقتراب عيد الحب في 14 فبراير/ شباط 2026، والذي لم يتبقَ عليه سوى أقل من شهر، يشهد السوق الياباني حماسًا تجاريًا متزايدًا، حيث يركز المستهلكون بشكل أكبر على ”التجارب“ بدلاً من الهدايا التقليدية. وفي ظل توجهات الاستهلاك الحديثة التي تُعطي أولوية للإحساس بالمتعة والذكريات الشخصية أثناء السفر أو التسوق، تبذل المتاجر الكبرى والمصانع جهودًا مكثفة لجذب الزبائن من خلال استراتيجيات تركز على ”الملمس الجديد“ و”الحلويات المصنوعة يدويًا“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)