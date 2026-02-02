تصريحات تاكايتشي حول فوائد ضعف الين تشعل صعود الدولار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجّل الدولار ارتفاعًا لافتًا في تداولات طوكيو يوم الاثنين، متجاوزًا حاجز 155 ينًا، في ظل تفاعلات السوق مع تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول الفوائد التي يحققها ضعف الين الحالي، والتي أدلت بها خلال خطاب انتخابي في عطلة نهاية الأسبوع.

وعند منتصف النهار، جرى تداول الدولار عند مستوى 155.13–14 ينًا، مقارنة بـ153.79–81 ينًا في ختام تعاملات يوم الجمعة. وفي المقابل، تراجع اليورو أمام الدولار إلى 1.1863–1863 دولارًا بعد أن كان عند 1.1938–1939 دولارًا، بينما ارتفع أمام الين ليسجل 184.04–05 ينًا، مقابل 183.57–61 ينًا سابقًا.

كما تلقى الدولار دعمًا إضافيًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وورش، المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رئيسًا مقبلًا للمجلس، وهو ما عزز التوقعات في ظل سمعته المعروفة بالحذر النسبي تجاه سياسات التيسير النقدي.

وفي سوق الأسهم، شهد مؤشر نيكاي 225 في بورصة طوكيو ارتفاعًا حادًا في بداية التعاملات، إذ صعد بأكثر من 900 نقطة في ساعات الصباح، قبل أن يفقد زخمه ويتحول إلى التراجع في أوائل فترة بعد الظهر.