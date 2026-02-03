دايهاتسو تطلق أول سياراتها الكهربائية التجارية الصغيرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت شركة دايهاتسو موتور اليابانية، يوم الاثنين، أولى سياراتها الكهربائية الصغيرة التجارية التي تعمل بالبطاريات ضمن الإنتاج الضخم، وهما e-Hijet Cargo وe-Atrai.

وتهدف دايهاتسو من خلال هذه الخطوة إلى اللحاق بمنافستيها هوندا موتور وميتسوبيشي موتورز، اللتين تتصدران حاليًا سوق السيارات الكهربائية الصغيرة التجارية، وذلك عبر تلبية الطلب المتزايد في قطاع الخدمات اللوجستية على التحول إلى الطاقة الكهربائية.

وتشكّل السيارات الصغيرة نحو 60% من إجمالي المركبات التجارية في اليابان.

وقال رئيس دايهاتسو، ماساهيرو إينوي، في مؤتمر صحفي، إن الشركة قادرة على «تقديم مساهمة كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية» في حال جرى اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق أوسع في هذا القطاع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)