حصيلة ثقيلة للثلوج الكثيفة في اليابان: عشرات القتلى ومئات المصابين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث، يوم الاثنين، أن تساقط الثلوج الكثيف في اليابان منذ 20 يناير/ كانون الثاني أسفر عن مقتل 27 شخصاً في ثماني محافظات من أصل 47 محافظة، وإصابة 290 آخرين في 12 محافظة.

وعلى مستوى المحافظات، توفي 12 شخصاً في نيغاتا، وستة في أكيتا، وثلاثة في هوكايدو، واثنان في أوموري، وشخص واحد في كل من إيواتيه، وياماغاتا، وناغانو، وشيماني.

وأنشأت حكومة محافظة نييغاتا، يوم الاثنين، مركزاً للاستجابة لحالات تساقط الثلوج الكثيف، برئاسة المحافظ، بعد أن بلغ عدد الضحايا 97 في هذه المحافظة الواقعة وسط اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)