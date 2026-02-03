رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يؤجل زيارته لليابان بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر حكومية يابانية، يوم الاثنين، بأن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيؤجل زيارته الرسمية إلى اليابان، التي كانت مقررة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى 10 فبراير/ شباط، وذلك على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر أن الجانب الإماراتي هو من طلب تأجيل الزيارة.

ويُعدّ إلغاء أو تأجيل زيارة رسمية لمسؤول أجنبي رفيع المستوى إلى اليابان في اللحظات الأخيرة أمرًا نادر الحدوث. وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الإماراتي، خلال زيارته، بالإمبراطور ناروهيتو، وأن يحضر مأدبة عشاء رسمية في القصر الإمبراطوري، إضافة إلى إجراء محادثات مع رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي.

وتأتي هذه التطورات في ظل قيام الولايات المتحدة بإرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الضغط على إيران للموافقة على استئناف المحادثات النووية، وهو ما أثار رد فعل قويًا من جانب طهران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)