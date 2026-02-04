تباطؤ صافي تدفق السكان إلى منطقة طوكيو الكبرى في عام 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات وزارة الداخلية اليابانية، الصادرة يوم الثلاثاء، تباطؤ صافي تدفق السكان إلى منطقة طوكيو الكبرى لأول مرة منذ أربع سنوات في عام 2025.

وبلغ عدد السكان الذين انتقلوا إلى طوكيو ومحافظات سايتاما وتشيبا وكاناغاوا المجاورة، والتي تُشكل مجتمعةً أكبر منطقة حضرية في اليابان، مطروحًا منه عدد الذين غادروها، 123,534 نسمة، بانخفاض قدره 12,309 نسمة عن عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات المستندة إلى سجل السكان الأساسي في البلاد.

ومع ذلك، ومع استمرار تركز السكان في منطقة طوكيو الكبرى، يبقى التعامل مع هذا الوضع تحديًا يواجه البلاد.

شهدت منطقة العاصمة التي تضم محافظات أوساكا وكيوتو وهيوغو ونارا في غرب اليابان صافي تدفق سكاني بلغ 8742 نسمة العام الماضي، بزيادة قدرها 6063 نسمة مقارنة بالعام السابق.

وفي المنطقة التي تضم محافظات آيتشي وجيفو وميي في وسط اليابان، تجاوز عدد المغادرين عدد الوافدين بـ 12695 نسمة. إلا أن صافي النزوح انخفض بمقدار 6161 نسمة مقارنة بعام 2024.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)