ياماها تُطلق دراجة نارية صغيرة متوافقة مع اللوائح الجديدة في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ياماها موتور يوم الثلاثاء أنها ستطرح دراجة JOG ONE النارية الصغيرة، المتوافقة مع لوائح الانبعاثات الجديدة في اليابان، في 19 مارس/ آذار.

تم تطوير هذه الدراجة، المصنفة ضمن الفئة الأولى، بقدرة منخفضة استنادًا إلى طرازات متطورة ذات محركات أكبر سعةً، مصنفة ضمن الفئة الثانية.

يبلغ سعر التجزئة المقترح 259,600 ين ياباني. تتوفر الدراجة الجديدة بأربعة ألوان، من بينها الأسود والفضي. وأكدت الشركة أنها سهلة القيادة حتى للمبتدئين.

يمكن قيادة الدراجة برخصة قيادة عادية أو رخصة قيادة خاصة بالدراجات النارية الصغيرة. وبذلك، تصبح ياماها ثاني شركة يابانية، بعد شركة هوندا موتور، تُطلق دراجة نارية صغيرة متوافقة مع معايير الانبعاثات الجديدة.

لطالما كانت الدراجات النارية ذات سعة المحرك 50 سم مكعب أو أقل شائعة الاستخدام كوسيلة نقل يومية في اليابان. ومع ذلك، دفعت لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي الشركات المصنعة إلى إيقاف إنتاج الطرازات القديمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)