استئناف مرتقب لحكم السجن مدى الحياة بحق قاتل شينزو آبي

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء أن دفاع تيتسويا ياماغامي، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عام 2022، يعتزم استئناف الحكم الصادر الشهر الماضي.

ومن المقرر تقديم الاستئناف إلى محكمة أوساكا العليا يوم الأربعاء للطعن في الحكم الصادر عن محكمة نارا الجزئية. ويُقال إن ياماغامي، البالغ من العمر 45 عامًا، وافق على هذا القرار.

خلال المحاكمة، أقر المتهم بتهمة القتل. ومع ذلك، ادعى الدفاع أن ماضيه المضطرب المرتبط بجماعة ”كنيسة التوحيد“ الدينية المثيرة للجدل يُعد ”انتهاكًا دينيًا“ وله صلة وثيقة بدافع الجريمة، الذي ينبغي أن يكون العامل الأهم في إصدار الحكم. وطالب الدفاع بألا تتجاوز مدة سجنه 20 عامًا.

أصدر القاضي حكمه في 21 يناير/كانون الثاني في محاكمة ياماغامي أمام قاضٍ غير متخصص، مؤكدًا أنه لا يمكن إنكار أن خلفية المتهم كانت سببًا غير مباشر للجريمة، مع التأكيد على أنه لا يمكن القول بأن خلفية المتهم أثرت بشكل كبير على قراره بقتل آبي. وحُكم على ياماغامي بالسجن المؤبد بناءً على طلب النيابة العامة.

ووفقًا للحكم، أطلق ياماغامي النار من مسدس محلي الصنع على آبي مرتين من مسافة قريبة في أحد شوارع مدينة نارا، غرب اليابان، في يوليو/تموز 2022، مما أدى إلى وفاته نتيجة نزيف حاد. وكان آبي يلقي خطابًا انتخابيًا قبل انتخابات مجلس الشيوخ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)